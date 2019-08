As Operação Verão também atuam na zona rural do município, através do Programa Ramais do Acre

As obras no município de Brasileia seguem avançando cada dia mais. A população acompanha de perto e aprova os avanços que a Prefeitura vem realizando através da “Operação Verão”, onde atua tanto na área urbana como na área rural.

As obras variam entre limpeza de ruas, desobstrução de bueiros e roçagens nos bairros da cidade. Além dos trabalhos de revitalização de praças e parques da cidade. A prefeitura também realiza a abertura de ruas e tapa buracos para melhor trafegabilidade.

“A prefeitura não pára. A Prefeita Fernanda Hassem vem nos dando total apoio para que possamos vir atuando e levando melhor qualidade de trafegabilidade para os nossos munícipes. Continuamos também com abertura de ruas levando o direito de ir e vir aos moradores”, disse Carlinhos, secretário de obras.

Na zona rural

As Operação Verão também atuam na zona rural do município, através do Programa Ramais do Acre, do governo estadual, levando melhorias nos quilômetros cinco, sete, dez, treze, dezoito e vinte e seis. As obras levam melhorias de abaulamento, limpeza e piçarramento nas vias.

O secretário ainda fala do esforço da gestão para atender as demandas do município, “temos que dividir nossos maquinários para atender a zona rural e zona urbana. Nossas equipes não param, trabalhando na melhoria de pontos críticos, recuperação de ponte e construção de bueiros. Brasileia vive um momento de grandes obras, justamente pela a atenção, carinho e compromisso que a prefeita Fernanda Hassem tem pelo nosso município”, finaliza o secretário.

