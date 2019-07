Por Eldson Júnior – SECOM/PMB

O município de Brasileia virou um verdadeiro “canteiro de obras” neste verão. A Prefeitura por meio da Secretaria de Obras vem atuando com várias frentes de trabalho para beneficiar o maior número de bairros durante o período de estiagem. Na cidade, as obras de recuperação de ruas e avenidas e a operação tapa-buracos realizada com massa asfáltica tem o objetivo de manter as vias em boas condições de trafegabilidade diminuir e assim reduzir os transtornos da população.

Os serviços avançam pelos bairros, onde agora beneficiou a Rua Olegário França, uma das mais movimentadas do município, que recebe grande número de populares, estudantes e circulação de veículos todos os dias. Em seguida a equipe trabalha na construção de trevo na entrada do bairro Leonardo Barbosa, o qual foi destruído pela alagação de 2015.

Moradores aprovam

Com a chegada das melhorias nos bairros, moradores e comerciantes agradecem as benfeitorias e o resultado é mais qualidade de vida para a comunidade.

A moradora Raimunda Dias relata a satisfação em ter a rua recuperada, “para mim foi bom, porque eu nem arrumava minha casa com tanta poeira, dormíamos sufocados com tanta poeira. Foi bom demais esse benefício, construí uma área para descansar e já nem conseguia, agora posso repousar em paz”, disse a moradora.

Raimundo Nonato, empreendedor do bairro fala da alegria em ver a rua recuperada, “essa obra caiu do céu. Com essa recuperação da rua as vendas e o movimento irão aumentar”, pontua o comerciante.

O secretário de Obras, Carlinhos do Pelado, explica o trabalho da operação verão e o avanço das obras. “Nós estamos atendendo o pedido da prefeita Fernanda Hassem e intensificando os serviços da operação tapa-buracos. Realizamos melhorias na rua Olegário França e agora entramos no bairro Leonardo Barbosa. A operação verão irá atender todos os bairros do município, para garantir o direito de ir e vir aos cidadãos sem transtornos ”, destaca o secretário.

Frentes de Trabalho

A Prefeitura de Brasileia conta com quatro frentes de trabalho que atuam ao mesmo tempo com obras na zona urbana e rural. Os trabalhos atendem os moradores da área rural com recuperação de ramais, piçarramento, abaulamento e limpeza das vias.

Ao mesmo tempo, outra equipe trabalha na construção de manilhas e instalação de bueiros para garantir a escoação da água das chuvas, visando maior durabilidade das obras.

E uma terceira equipe atua exclusivamente na construção de pontes também na área rural. Essa, juntamente com colaboração dos moradores e produtores, constrói pontes de pequeno, médio e grande porte para garantir acesso à comunidade.

O secretário de Obras destaca o empenho das equipes na execução dos trabalhos. “Estamos atuando fortemente também na zona rural, onde nossas máquinas estão trabalhando a todo vapor beneficiando os ramais. Estão trabalhando a todo vapor beneficiando os ramais. Estamos atendendo a população de Brasileia com várias frentes de serviço, a Prefeitura não para. A prefeita Fernanda Hassem tem corrido incansavelmente em busca de recursos para garantir melhorias para o nosso município”, finaliza Carlinhos.

