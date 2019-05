Não se sabe ainda o motivo, uma vez que nenhum e-mail foi enviado para os meios de comunicação para avisar o porquê, que a operadora Vivo, mais uma vez, vem deixando as centenas de milhares de clientes sem o serviço móvel.

Na fronteira do Acre, onde tem dois municípios, desde a tarde até o fechamento desta nota, por volta das 23 horas (horário local), somente havia chamada para emergência para quem usa o chip da Vivo.

Segundo foi informado, na Capital, o serviço estaria funcionando precariamente e vem gerando reclamações constantes. Municípios da regional do Alto Acre, (Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri), vem sendo alvo desses apagões a meses.

“Tenho o chip da Vivo pelo fato de ter esse número a bastante tempo e as pessoas já conhecem, mas, já comprei outra da empresa concorrente e estou passando para poder mudar vez em breve. Já está ficando insuportável essa operadora aqui no Acre e esperamos que as autoridades competentes tomem alguma providencia, junto com o políticos desse Acre”, desabafou um cliente de Brasiléia.

Comentários