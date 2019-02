Pelo menos 170 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (11) e reúnem 16,1 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 30.404,41 no Tribunal de Justiça do Acre.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os principais concursos federais com inscrições abertas estão:

Aeronáutica, que inscreve para 238 vagas – um edital para 183 vagas e outro para 55 vagas;

Marinha, que reúne 1.000 vagas.

Nesta segunda-feira, pelo menos 16 órgãos abrem o prazo de inscrições para 1,5 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 9.741,60 na Prefeitura de Brejo Santo (CE). Veja abaixo as informações de cada concurso:

Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (RS)

Inscrições: até 08/03/2019

18 vagas

Salário: até R$ 2.741,64

Cargos de nível fundamental e médio

Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern)

Inscrições: até 15/02/2019

200 vagas para alfabetizador e técnico de ciências agrárias

Salário: R$ 676

Cargos de nível médio e superior

Fundação Wall Ferraz (Teresina – Piauí)

Inscrições: até 15/02/2019

cadastro para atuar em cursos de capacitação

Salário: até R$ 48 hora/aula

Cargo de instrutor com nível fundamental ou médio

Prefeitura de Alto Taquari (MT)

Inscrições: até 25/02/2019

6 vagaspara agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias

Salário: R$ 1.385,87

Cargos de nível médio

Prefeitura de Bento Gonçalves (RS)

Inscrições: até 15/02/2019

30 vagas de monitor

Salário: R$ 1.046,50

Cargo de nível médio

Prefeitura de Brejo Santo (CE)

Inscrições: até 15/02/2019

31 vagas para agente de combate a endemias e médico ESF

Salário: até R$ 9.741,60

Cargos de nível médio e superior

Prefeitura e Câmara de Curral Velho (PB)

Inscrições: até 10/03/2019

37 vagas

Salário: até R$ 2.000

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Prefeitura de Itapaci (GO)

Inscrições: até 06/03/2019

21 vagas

Salário: até R$ 2.000,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Prefeitura de Macaparana (PE)

Inscrições: até 13/03/2019

248 vagas

Salário: até R$ 7.213,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Prefeitura de Piquet Carneiro (CE)

Inscrições: até 13/02/2019

6 vagas de visitador social

Salário: R$ 850,00

Cargo de nível médio

Prefeitura de Protásio Alves (RS)

Inscrições: até 25/02/2019

Cadastro de reserva

Salário: até R$ 2.530,77

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Prefeitura de Santa Bárbara do Pará (PA)

Inscrições: até 17/03/2019

798 vagas

Salário: até R$ 3.600,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Prefeitura de Terra Nova do Norte (MT)

Inscrições: até 26/02/2019

36 vagas

Salário: até R$ 2.532,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Prefeitura de Tiradentes (MG)

Inscrições: até 12/03/2019

4 vagasde auxiliar administrativo, assistente social e psicólogo

Salário: até R$ 1.621,30

Cargos de nível médio e superior

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Inscrições: até 15/02/2019

17 vagas para conciliador cível e juiz leigo

Salário não informado

Cargos de nível superior

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Inscrições: até 11/03/2019

21 vagas para professores

Salário: até R$ 9.600,92

Cargos de nível superior

