Entre as 18h30 e 19h00 da noite desta terça-feira, dia 12, os manifestantes que estiveram bloqueando as ponte que ligam a Bolívia ao Brasil pelos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, no estado do Acre, encerraram os protestos.

Segundo foi prometido pelos mesmo, tão logo a presidente interina fosse empossada pelo senado do País, as pontes seriam liberadas e assim o fizeram. A senadora de oposição Jeanine Áñez se declarou presidente interina da Bolívia prometeu organizar novas eleições “o mais rápido possível”, seguindo recomendação da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Após Añez se autodeclarar presidente, o líder oposicionista Luis Fernando Camacho afirmou, em La Paz, que vai pedir aos manifestantes que cessem os protestos a partir da meia-noite desta terça-feira.

A primeira a ser liberada, foi a Ponte da Amizade que liga Epitaciolândia à Cobija, por volta das 18h30. Em seguida, conforme disseram, às 19h10, os manifestantes desocuparam a Wilson Pinheiro, cantando e dizendo palavras de ordem contra ao antigo governo.

