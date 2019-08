Cameli diz que com o prédio, Estado vai economizar em diversas áreas como transporte e aluguéis

SAIMO MARTINS, DO CONTILNET

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), anunciou no fim da tarde desta sexta-feira (23),

que pretende entregar até o fim desta gestão, o Centro Administrativo do Governo do Estado, que vai reunir todas as secretarias e autarquias em um só lugar ao custo de R$ 300 milhões.

O local já é planejado desde a gestão passada. Cameli diz que quer incira as obras no próximo ano. “Após algumas mudanças no projeto de um prédio sustentável, adequando para que seja adequado para a estrutura pública por pelo menos mais 20 anos, economizando em diversas áreas como transporte e aluguéis” pontuou o gestor.

