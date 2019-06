Organização do Carnavale 2019 tem expectativa de receber 40 mil turistas em Brasiléia

Uma coletiva organizada na manhã desta quinta-feira, dia 13, na cidade de Brasiléia, onde contou com a presença da prefeita Fernanda Hassem, além da comissão organizadora do Carnavale 2019 – Bial Som, representantes da Polícia Militar, Civil, Conselho Tutelar, Judiciário, Bombeiros, Secretários e convidados, para falar do maior evento realizado na regional do Alto Acre.

O Carnavale 2019, terá como atração principal neste ano, a banda baiana Chiclete com Banana, além de Álamo Kário, bandas locais e outras atrações previstas durante os três dias de festa (5, 6 e 7 de julho).

Durante a semana que antecede as festividades, está previsto uma vasta programação cívica no tocante aos 109 anos de emancipação política de Brasiléia, que acontece no dia 3 de julho.

Com se prevê um grande número de turistas na fronteira, vindo de cidades do Estado, além dos países vizinhos do Peru e Bolívia, a Segurança será reforçada com policiais militares, civis e agentes de trânsito para garantir a segurança dos foliões e turistas.

Segundo a comandante do 10º Batalhão do Alto Acre, Major Ana Kassia, estará reforçando também junto ao Detran, uma fiscalização maior na ponte José Augusto, que liga os municípios de Brasiléia à Epitaciolândia, afim de garantir a fluidez dos veículos.

“Queremos também adiantar que estará acontecendo campanhas educativas e fiscalização no período de festividades e pedimos que nossos visitantes se atenham às Leis, como não beber e ir dirigir”, destacou.

Já a prefeita Fernanda Hassem, destacou que Brasiléia não terá apenas os três de festividade. “Serão na verdade, cinco dias de festa, devido as comemorações alusivas ao aniversário de 109 anos de fundação de nosso município. Teremos uma vasta programação e esperamos realizar uma grande festa”, destacou a gestora.

