Organizadas do Atlético-MG brigam em estrada do Rio, e homem é encontrado com facão

Antes de jogo com Flamengo, organizadas do Atlético-MG brigam em estrada do Rio de Janeiro

Organizadas do Atlético-MG brigaram, por volta das 14h (de Brasília), nesta quarta-feira, em um trecho da BR-040, na região de Petrópolis-RJ, quando seguiam viagem para acompanhar o jogo contra o Flamengo, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Um homem foi apreendido com um facão.

Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, quatro pessoas ficaram feridas, com ferimentos leves, no confronto entre membros de duas organizadas do Galo, uma delas a Galoucura.

A briga foi encerrada com a chegada de membros da PRF e do Batalhão Especial de Policiamento de Estádios (BEP) do Rio de Janeiro. A pista precisou ser fechada, por alguns minutos, para conter a briga.

Em outro momento da viagem, na fiscalização dos ônibus realizada pela PRF, um homem foi encontrando portando um facão. Dentro do carro em que ele estava e que acompanhava os ônibus, foi encontrado um casaco da torcida Galoucura. Ele será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), no Maracanã, junto com mais cinco torcedores, envolvidos na confusão.

O homem responderá pelo ato “de portar, deter ou transportar, no interior do estádio, em suas imediações ou no seu trajeto, em dia de realização de evento esportivo, quaisquer instrumentos que possam servir para a prática de violência”, previsto no artigo 41-B, inciso II, do Estatuto do Torcedor.

Os ônibus que levavam os torcedores envolvidos na briga seguiram viagem para o Rio, mas os seis que foram detidos serão conduzidos ao Jecrim.