Órgãos e entidades recebem a doação de veículos da Justiça do Trabalho de RO e AC

Na solenidade de entrega, a presidente do TRT-14, desembargadora Maria Cesarineide, destacou o papel social e a importância incontestável das entidades escolhidas

Na manhã desta segunda-feira (4/9), o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizou a doação de 13 veículos pertencentes à frota institucional para o uso de diversas instituições públicas e privadas no âmbito municipal, estadual e federal, além de entidades não governamentais. A solenidade que formalizou a entrega dos bens foi presidida pela presidente do TRT-14, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, nas dependências da Coordenadoria de Material e Patrimônio (CMP), em Porto Velho (RO).

O processo de doação é parte do Edital n. 001, referente ao Processo Administrativo n. 2894/2022. Foram contemplados a Prefeitura de Candeias do Jamari (RO), Secretaria de Estado de Justiça do Estado de Rondônia (Sejus), Federação dos Portadores de Deficiência de Rondônia (Feder), Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado de Rondônia (Fease), Colégio Joaquim Tomaz (GO), Escola Classe Natureza (DF), Polícia Rodoviária Federal, Prefeitura Sebastião Barros (PI), Associação Indígena Wâypa e Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron).

Na ocasião, a presidente do Regional ressaltou a importância da doação pela Justiça do Trabalho para que os órgãos e entidades continuem prestando seus serviços à sociedade. “Os veículos, objeto da doação, por muito tempo serviram o TRT-14 na sua missão de distribuir justiça e, a partir de agora, continuarão servindo o povo, mediante a intermediação de cada uma das entidades aqui representadas. Destaco que as entidades receptoras foram escolhidas em razão do papel social que desempenham junto à sociedade, de importância incontestável”, registrou.

A utilidade social da doação destaca-se no caso da Associação Indígena Wâypa, localizada no município de Alta Floresta d’Oeste (RO), distante 527 km da capital Porto Velho (RO). A ONG que reúne associados de nove etnias da região auxilia a comunidade no escoamento dos produtos agrícolas frutos do extrativismo vegetal, tais como café, castanhas, açaí e copaíba. “Essa camionete S-10 vai nos ajudar muito no transporte desses produtos. Sempre dependemos da linha de ônibus e caronas para fazer esses serviços. Agora vai ajudar muitas famílias nesse trabalho”, revelou o coordenador da Associação, Walderi Tupari.

O chefe do Comando de Operações Especializadas do Norte da Polícia Rodoviária Federal (COE/PRF), Lucas Saito, também registrou seus agradecimentos. “Em muitas ocasiões, utilizamos nossos carros particulares para fazer serviços administrativos, já que as viaturas passam por constante manutenção. A doação desses veículos vai muito ajudar a PRF”, afirmou.

Os registros de agradecimentos também foram feitos pelo presidente da Fease, Antônio Silva e pelo secretário Municipal de Segurança e Trânsito de Candeias do Jamari, Jonas Pereira dos Santos.

