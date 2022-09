Orleilson Cameli se reúne com funcionários de concessionária de veículos e recebe declaração de apoio

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) arrecadou 852 pacotes de fraldas com as inscrições solidárias do processo seletivo para contratação de estagiários de graduação e pós-graduação. O material arrecadado será doado para instituições e associações que atendem crianças em situação de vulnerabilidade e essa distribuição será feita pela da Coordenadoria da Infância e Juventude do Judiciário (CIJ).

As inscrições para o certame encerraram no dia 1° de setembro e amanhã, quarta-feira, 16, será publicado o resultado das inscrições. As candidatas e os candidatos terão até o dia 21 para entrarem com recurso e no dia 23 será publicado o resultado final das inscrições. A data, horário e local de realização das provas serão divulgados pela Comissão.

Puderam se inscrever no processo seletivo estudantes devidamente matriculados e cursando nível superior ou de pós-graduação nos cursos citados no Edital e de faculdades ou universidades conveniadas com o TJAC, que são: UFAC, UVERSE, Unopar, Uninorte, Eestácio, Unip, Uninter, IFAC, Unama, Faveni ou Universidades Reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

A jornada de trabalho será de cinco horas diárias, ou seja, 25 horas semanais. O período de vigência do Processo Seletivo será de dois anos, a contar da data da homologação do resultado final, prorrogável uma vez por igual período, a critério da Administração.