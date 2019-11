Verônica Rodrigues – Secom

A obra da nova sede da Escola Municipal Maria do Socorro de Souza Frota, localizada no Bairro Marcos Galvão está a todo vapor, com grande canteiro de obras. Também está gerando emprego e renda na área da construção civil, uma vez que vários trabalhadores de Brasiléia e dos municípios vizinhos estão sendo empregados na execução da obra, aquecendo a economia no município.

A escola será modelo na região e contará com grandiosa estrutura composta por 12 salas, constituída por 8 blocos, administração, pedagógico (biblioteca, auditório, informática e laboratórios), bloco de serviços (cozinha e pátio), salas de aula, sanitários, vestiários, quadra coberta e refeitório.

A gestão da Prefeita Fernanda Hassem, vem priorizando os investimentos na educação, por entender que é uma ferramenta de transformação social, dessa forma contribuindo para uma educação de qualidade e trazendo mais desenvolvimento para Brasiléia.

As obras são fruto de um projeto do Ministério da Educação através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), com um investimento que ultrapassa os R$ 3 milhões de reais.

