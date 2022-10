Outubro Rosa: Prefeitura de Epitaciolândia conscientiza populares sobre os problemas do Câncer de mama

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no sábado dia (15), a 45ª Edição do Programa Saúde na Comunidade no ramal Fontenele de Castro, na associação Fronteira.

O prefeito Sérgio Lopes esteve acompanhando de perto a ação, bem como realizou a entrega de presentes para as crianças e aproveitou para conversar com os moradores daquela localidade, agradeceu o empenho da equipe no avanço de atendimentos na área rural.

” Estamos aqui com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, uma equipe extremamente eficiente, realizando mais uma edição do programa Saúde na comunidade e atendendo os moradores que não conseguem se deslocar até uma unidade básica de saúde devido a distância”.

Desde o início da gestão, nos fins de semana, as equipes de saúde deslocam-se para a zona rural do município para um dia de atendimento do Programa Saúde na Comunidade. As comunidades escolhidas são aquelas onde o deslocamento dos moradores se torna mais difícil até os postos de saúde mais próximo.

Foram ofertados vários serviços de saúde, atendimentos sociais, além de vacinas de rotina, covid-19 e antirrábica, totalizando 683 atendimentos.

Atendimento médico: 72

Procedimento odontológico: 200

Procedimento de enfermagem: 160

Atendimento com psicólogo: 03

Vacina: 50

Rotina: 32

Covid: 18

Dispensação de medicamentos: 80

Teste rápido ISTs: 60

PCCU: 01

Vacina antirrabica: 36

Corte de cabelo: 12

Eletrocardiograma: 09

