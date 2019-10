A prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde realizou nos dias 18 e 19 de outubro, mutirões de saúde para atender as mulheres em virtude da campanha do Outubro Rosa 2019. Foram 02 Itinerantes e atendimentos com exames de ultrassonografia e ginecológicos.

Na abertura oficial da campanha neste sábado dia 19, a Secretaria Terezinha Ribeiro Flores fez um breve balanço das ações desenvolvidas pela secretaria nestes 33 meses de gestão.

“Tivemos muitos avanços e hoje é notável que as pessoas de Epitaciolândia tenham acesso a uma saúde básica de qualidade, e isso se deve ao empenho do Prefeito Tião Flores que tem incessantemente buscado recurso através de emendas em Brasília, e hoje nossa população está assistida, prova disso é o mutirão de saúde com exames ginecológicos, ultrasson e exames de mamografias.” Frisou a Secretária.

O prefeito Tião Flores esteve na abertura e aproveitou para parabenizar toda a equipe pelo empenho na área da saúde. “Queremos agradecer a todos pelo empenho e dizer que estamos aqui fazendo nosso trabalho que é buscar condições para ofertar uma saúde de qualidade, e isso tem sido feito, pois nossa população merece ser tratada com carinho.” Frisou Flores.

Flores destacou ainda a importância das parcerias com os Deputados Federais, Senadores e com o Governo do Estado Acre. “Estamos gratos por poder contar com parceiros nas bancadas federais e também com o Governo do Estado do Acre Gladson Cameli que tem nos ajudado muito em diversas áreas.” Destacou Flores.

Além da Campanha de saúde voltada para as mulheres, a Secretaria Municipal de Saúde realizou na sexta dia 19, um Itinerante de saúde na Comunidade Terra Alta, Seringais Filipinas, na ocasião foram atendidas mais de 200 pessoas, e no dia 19 foi realizado um Itinerante na UBS José Francisco no Bairro José Hassem, com consultas médicas, atendimentos odontológicos, testes rápidos, Campanha de vacinação, dispensação de medicamentos e palestras.

