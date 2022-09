Paciente atingido por forro em Sena Madureira não resiste e morre no Pronto-Socorro

O paciente identificado por Izailton, vítima do desabamento do teto do hospital João Câncio Fernandes, ocorrido na última sexta-feira, 2, em Sena Madureira, faleceu na noite de sábado, 3, no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações do portal Yaconews, Izailton era portador de necessidades especiais e não pôde sair de dentro do leito juntamente com os demais pacientes que correram ao ver o teto desabar.

Em nota, o governo lamentou o acidente e disse que tomou todas as providências necessárias sobre o caso. A causa da queda do teto ainda não foi revelada e depende de uma perícia do Corpo de Bombeiros.

Governo emite nota de falecimento e diz que desabamento de forro do hospital de Sena será investigado.##

NOTA DE FALECIMENTO

É com pesar que a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) comunica o falecimento do paciente Izailton Gadelha da Silva, de 33 anos, ocorrido na tarde deste sábado, 3 de setembro, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória enquanto recebia tratamento no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.

O paciente tinha um histórico de tetraplegia e vinha recebendo atendimentos no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, quando aconteceu o incidente envolvendo o desabamento do forro de uma das alas da enfermaria daquela unidade, na tarde da última sexta-feira, 2.

O Departamento de Assistência Social do Estado e do município estão oferecendo toda assistência necessária à família, desde os procedimentos fúnebres ao translado do paciente a sua cidade natal. Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com familiares e amigos, ao mesmo tempo em que rogamos a Deus pelo conforto necessário.

Paula Augusta Maia de Farias Mariano

Secretária de Estado de Saúde

