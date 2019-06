O paciente é de Senador Guiomard e chegou ao hospital na quarta-feira

A diretora de Assistência Médica do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), Fabíola Helena Souza, confirmou que o paciente R.N.S., de 58 anos, oriundo do município de Senador Guiomard (AC), está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Pronto Socorro da Capital.

A entrada do paciente no PS de Rio Branco, segundo a direção do hospital, foi registrada na noite da última quarta-feira (19). Na quinta-feira (20) foram realizado exames, sendo o resultado positivo para meningite bacteriana meningocócica. O paciente foi isolado dos demais.

Na semana passada, um soldado boliviano que estava lotado no Porto Evo Morales, localizado na divisa com o município de Plácido de Castro, foi transferido após contrair a doença de fácil contágio.

Meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o sistema nervoso central no cérebro. É uma doença séria que pode ser fatal. A causa mais comum é uma infecção por bactérias, fungos ou vírus (mais frequentemente). Entre outros, o sintoma que mais chama a atenção para o problema é a rigidez na nuca.

A doença pode atingir pessoas de todas as idades, sendo os idosos e as crianças os que mais correm riscos, principalmente menores de dois anos, pois o sistema imunológico do bebê ainda não é completamente maduro. A confirmação do diagnóstico é feita por meio do exame do líquor (líquido retirado da espinha), coletado por médico numa punção.

