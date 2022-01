Pacientes atravessam rio em macas por falta de balsa no interior do Acre; um idoso morreu

A paralisação para conserto da balsa que faz a travessia sobre o Rio Juruá está ocasionando situações preocupantes. Pacientes que precisam se deslocar até unidade de saúde em Cruzeiro do Sul estão sendo transportados em cima de macas de um lado para outro do rio. A balsa grande segue em manutenção e as pequenas não transportam as ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um dos pacientes, que sofreu longa espera para fazer a travessia do rio numa maca, morreu na madrugada desta quinta-feira (6).

O mecânico aposentado Francisco de Brito Fernandes, foi transportado em cima de uma maca até a outra margem do manancial, de Rodrigues Alves para Cruzeiro do Sul, por volta das 23 horas dessa quarta feira, 5. O paciente morreu cerca de duas horas depois de dar entrada no Hospital do Juruá.

A filha do mecânico, Janete Bezerra, conta que o pai tinha problema de tireóide e estava muito gripado. Há três dias havia ido à Unidade Mista de Saúde de Rodrigues Alves e foi medicado. Ontem, se queixou novamente de falta de ar e dores. À noite, o homem piorou e foi novamente para a Unidade Mista, onde foi descoberto que o coração dele estava bastante crescido.

“Da Unidade Mista encaminharam para o Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul. Como a balsa grande está quebrada e as pequenas não levam a ambulância, ficou uma ambulância de cada lado do Rio e a maca foi na balsinha. Foi uma grande aflição a gente ver ele passando mal e toda aquela demora, ele em cima daquela balsa no meio de madrugada. Será que se não tivesse todas essas dificuldades ele teria morrido?”, questiona a filha.

Além de Francisco, outros pacientes estão sendo transportados em cima de macas de um lado para outro do Juruá. Na manhã desta quinta-feira, 6, uma nova operação de “baldeação” de paciente foi realizada entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. Uma mulher foi levada de balsa em cima de maca entre uma margem e outra do Rio Juruá.

A balsa grande, que faz a travessia gratuita de veículos incluindo as ambulâncias, está em manutenção desde a última segunda-feira, 3. Depois da travessia, o percurso terrestre pela Estrada da Variante é de 12 quilômetros até Cruzeiro do Sul. Outra opção seria o transporte de pacientes pela Rodovia AC-407 em um percurso de cerca de 40 quilômetros.

A coordenadora da Regional de Saúde do Juruà/Tarauacá e Envira, Catiana Rodrigues da Silva, diz que os médicos reguladores do SAMU têm autonomia para decidir sobre os percursos, de acordo com o estado de saúde dos pacientes.

O Deracre havia anunciado o conserto e funcionamento da balsa para esta quarta-feira, o que não ocorreu. Em nota, o Deracre cita: “ainda não temos uma previsão para a finalização do serviço”.

