Pacientes que aguardam mutirão de cirurgias passam por exames pré-operatórios na Fundhacre

O governo do Estado, por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, vem realizando na unidade hospitalar exames pré-operatórios de risco cirúrgico para os pacientes que passarão pelo mutirão de cirurgias.

Todo o processo de organização para a realização dos procedimentos se iniciou no dia 30 de maio. A princípio a logística permitia que 50 pacientes passassem pelos exames pré-operatórios, porém, após reuniões de planejamento entre equipes da organização, o complexo está apto a receber, a partir desta segunda-feira, 20, o dobro de usuários que aguardam procedimentos.

De acordo com Sneyla Santos, chefe do Hospital do Idoso, nesta semana 79 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) já realizaram os exames de acordo com a especialidade de suas cirurgias, sejam elas geral, vascular, vasectomia, urologia, ginecologia ou cabeça e pescoço, somando 712 atendimentos no total, até hoje.

Com o objetivo de contribuir no acolhimento aos pacientes do mutirão de cirurgias, a Fundhacre também firmou parceria com o Centro Universitário Uninorte, de Rio Branco, em que alunos dos cursos de enfermagem e psicologia passarão a participar da ação histórica realizada no hospital, atuando na organização.

Alessandra Prado, discente do 7º período de psicologia, revelou interesse em acolher os pacientes que chegam no hospital, além de conhecer de perto como funciona o processo do sistema de saúde, já que perdeu a oportunidade de estagiar presencialmente por causa da pandemia de covid-19. “Acredito que esse contato fora da faculdade, nos ajudar a ter um olhar da pessoa que está dentro do sistema, assim, gera compromisso e experiências reais que não foram possíveis por causa da quarentena”, explicou Alessandra.

Para Karoline Lima, aluna do 4º período de enfermagem, o ato de se voluntariar é um exercício de empatia. “É como o presidente [da Fundhacre] João Paulo Silva explicou, nós precisamos saber lidar com a dor da outra pessoa. Nenhum paciente está aqui porque quer, mas porque precisa e nós devemos dar todo o suporte possível”, disse.

O mutirão de cirurgias é uma iniciativa e compromisso do governo do Acre, por meio de recursos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), no valor de R$ 15 milhões, além da emenda parlamentar do senador licenciado Márcio Bittar, no valor de R$ 10 milhões. A previsão para o início das cirurgias é o mês de julho, segundo Sneylla Santos.