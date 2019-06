A Sesacre informou que as jovens foram encaminhadas a São Paulo para tratamento e não para servirem de cobaias

SAIMO MARTINS

Igor Ricardo, morador do bairro Manoel Julião e pai de uma das vítima de suposta sequela após vacina HPV, esteve na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), para reclamar da morosidade do governo do Estado com relação às garotas encaminhadas ao estado de São Paulo, para tratamento.

“Eles não sabem nem que tratamento vão passar, na verdade serão cobaias de estudos”, disse.

De acordo com o pai da jovem, sua filha que ainda não viajou, está em busca de arrecadar recursos financeiros para viajar. “Estou organizando uma feijoada lá no Julião para arrecadar dinheiro, já descobrimos a doença dela”, explicou dizendo que mais duas adolescentes viajaram, porém, com recursos pŕoprios.

SESACRE

Em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a reportagem foi informada de que as jovens foram encaminhadas para tratamento e não para servirem de cobaias.

