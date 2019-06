Garota está sob acompanhamento psicológico, mas aparenta certa tranquilidade, apesar do que vivenciou, diz pai

TIÃO MAIA, DO CONTILNET

“Foi Deus que a poupou”, disse, pesaroso, o agente penitenciário Rodrigo Pessoa, de 30 anos, ao falar com a reportagem do ContilNet, na manhã desta terça-feira (4), por telefone. Ele está em Brasília acompanhando a filha de 9 anos, cujo nome nem iniciais não podem ser revelados, para trazê-la de volta ao Acre assim que ambos forem liberados pela Polícia Civil do Distrito Federal e pelos psicólogos que acompanham a criança em tratamento.

A garota foi testemunha da morte, por esquartejamento, do menino Rhuan Maycon, também de nove anos, na noite do último dia 31 de maio, em Samambaia Norte, no Distrito Federal.

O pai da criança está certo de que as assassinas, a mãe de Rhuan, Rosana Auri da Silva Cândido, e a namorada dela e ex-mulher do agente penitenciário, Kacyla Priscyla Santiago Damasceno Pessoa, de 28 anos, também iriam matar a menina. “Foi Deus que a salvou”, disse Pessoa, que foi casado durante quatro anos com a mulher que ajudou a atual companheira a matar e esquartejar o pequeno Rhuan.

Rodrigo Pessoa está no Distrito Federal desde o último domingo (2), logo após ser informado da tragédia da qual sua filha também poderia ter sido vítima. Ele já esteve com a criança, que no momento, está sob acompanhamento psicológico. Os dois mantiveram contatos após uma ausência de pelo menos quatro anos, mas a barreira inicial já foi quebrada, revelou o pai.

“Ela foi tirada de mim de forma abrupta, quase um rapto e nunca mais tivemos contato. É natural que se comporte assim, mas está bem”, disse o pai, pedindo para que detalhes sobre a filha sejam o mínimo possível, mas admitiu que a menina foi testemunha do crime e que sobreviveu porque conseguiu fingir que estava dormindo enquanto as duas assassinas, dentro de casa, buscavam meios para se livrarem do corpo de Rhuan.

Primeiro, após o esquartejamento, elas tentaram queimar a carne aos pedaços numa churrasqueira, mas recuaram por sentirem o forte odor de carne assada e que, pelo horário, já tarde da noite, poderia chamar a atenção dos vizinhos. Mesmo assim, parte da pele do menino chegou a ser queimada. Os ossos maiores foram decepados com ajuda de facas rudimentares e um martelo e colocados em mochilas para serem jogados, no dia seguinte, num bueiro próximo à casa das assassinas. Foi aí que cometeram um grande erro: foram vistas, de forma suspeita, por um grupo de garotas que avisou à polícia do comportamento das duas.

A polícia chegou ao local a tempo de ainda encontrar partes do corpo do menino nas mochilas e a criança, testemunha e quase vítima da sanha das assassinas, assustada e com marcas de agressões, as quais Rhuan também era constantemente submetido – o menino, aliás, chegou a ser vítima de uma cirurgia caseira para mudança de sexo, um ano antes de sua morte. As duas crianças estavam fora da escola fazia pelo menos dois anos.

Tudo o que Rodrigo Pessoa quer agora é o retorno da criança a seu convívio e à sua família. Ele revelou que jamais imaginou que a mulher com a qual teve uma filha e com a qual conviveu por quatro anos fosse capaz de participar de tamanha monstruosidade. “O ser humano é mesmo surpreendente”, disse.

