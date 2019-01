Um casal foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, no Ramal do Cumaru, a 40 minutos de Acrelândia. A polícia de Acrelândia confirmou a ocorrência, por volta de 10:30h, mas não soube detalhar como tudo aconteceu. O delegado da cidade apura informações de que o homem matou a esposa e em seguida tirou a própria vida. Vizinhos confirmaram ter havido tiros nas proximidades da residência do casal.

O casal morto, na verdade, são os pais da jovem de 15 anos que se jogou na frente de um carro de passeio, em setembro do ano passado, no quilômetro 11 da rodovia, nas imediações de uma escola rural situada na mesma região. A menor sofria de depressão. À época, a primeira informação dada pela polícia era de um atropelamento.

Testemunhas, no entanto, viram o momento em que a menina inclinou o corpo para cima do automóvel.A comunidade ainda esboçou um protesto com a finalidade de abrir processo contra a diretoria da escola, acusada de não ter acolhido a jovem a oferecer tratamento psicológico adequado.

