País de Gales supera Ucrânia e volta a uma Copa do Mundo após 64 anos

Seleção argentina goleou a Estônia em amistoso disputada em Pamplona, na Espanha

Messi mais uma vez se destacou com a camisa da Argentina. O craque marcou cinco gols neste domingo na vitória da equipe contra a Estônia, em jogo amistoso realizado na Espanha.



Esta foi a primeira vez que Messi marcou cinco gols em um mesmo jogo com a camisa da seleção argentina. O craque já realizou o feito uma vez pelo Barcelona, em 2012, contra o Bayer Leverkusen.

A seleção argentina foi campeã da Copa América na temporada e venceu a Itália pela Finalíssima na última quarta-feira. Em suas redes sociais, Messi agradeceu o apoio dos torcedores e comemorou a marca atingida.

– Não podíamos fechar melhor a temporada. Ganhamos a Finalíssima e hoje somamos mais minutos de preparação para a Copa do Mundo. Mais uma vez obrigado a todos os que vieram ao campo e aos que nos acompanham à distância. Vamos descansar uns dias e voltaremos muito em breve! Abraços a todos!! – escreveu o craque argentino em suas redes sociais.

A Argentina já está classificada para a Copa do Mundo. A equipe está no Grupo C com Arábia Saudita, México e Polônia.

Comentários