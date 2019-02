Para o ministro, o Brasil está traumatizado pela corrupção

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, disse hoje (8) que para a economia brasileira ter um crescimento acelerado é necessário recuperar a credibilidade do país. Para o ministro, o Brasil é atualmente um país traumatizado pela corrupção.

“Na visão do governo, para que tenhamos um desenvolvimento acelerado, é preciso que se tenha uma sensação de credibilidade. É um processo que não pode cheirar a irregularidade em um país que vem traumatizado por corrupção e bandalheira: é o que vemos todos os dias nos jornais há mais de dez anos e com [desvios de] valores fantásticos”, afirmou.

O ministro participou do seminário Desestatizações no Setor Elétrico: distribuidoras federalizadas, o papel do BNDES e parceiros institucionais. A avaliação do ministro é que o país tem de reverter o quadro atual para que possa recuperar a capacidade técnica de seus quadros na elaboração de projetos.

“Temos que reverter esse quadro para que se tenha confiança na capacidade técnica de nossos quadros. É surpreendente a qualidade técnica do nosso funcionalismo. Nós temos um quadro de funcionários públicos maravilhoso. Quase 100% do meu pessoal é de funcionários públicos de altíssima qualidade”, afirmou.

O evento sobre a privatização de empresas do setor elétrico, realizado na sede do BNDES, contou com a presença do ministro de Economia, Paulo Guedes, do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, do secretário de Desestatização e Desinvestimento, Salim Mattar, e do presidente do BNDES, Joaquim Levy.