Dilma é vaiada e Marina Silva recebe aplausos dos populares. Celebração católica foi marcada pela emoção dos presentes

Uma missa de corpo presente foi celebrada no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco, no Recife, para homenagear Eduardo Campos. A celebração, marcada pela emoção do público e de familiares, contou com a participação da presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula, do candidato à Presidência Aécio Neves (PSDB-MG) e da virtual presidenciável Marina Silva, entre outras autoridades.

Dilma, que chegou acompanhada pelos petistas Alexandra Padilha, candidato ao governo de São Paulo, e Aloizio Mercadante, foi vaiada por parte dos populares presentes ao local. O apupo logo foi abafado por palmas: era a chegada de Marina Silva.

A lista de autoridades presentes incluiu ainda o prefeito do Recife, Geraldo Julio, os governadores do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, e de São Paulo, Geraldo Alckmin, além outros governadores, deputados e senadores.

O arcebispo de Recife e Olinda, dom Fernando Saburido, realizou a celebração, aberta ao público, no jardim do palácio. Além do corpo de Eduardo Campos, estiveram no local os restos mortais do assessor de imprensa Carlos Percol e do fotógrafo Alexandre Severo.

As homenagens e despedidas às vítimas do acidente devem seguir ao longo do dia. O enterro de Eduardo Campos está previsto para as 17h (horário de Brasília), no cemitério Santo Amaro, região central do Recife.

Velório

O corpo de Eduardo Campos e das outras vítimas da queda da aeronave foram liberados no sábado (16) do IML de São Paulo. Eles foram levados em aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) para Recife (PE), Governador Valadares (MG) e Maringá (PR).

Os restos mortais de Campos chegaram ao Recife na madrugada de domingo. A família do político e Marina Silva, que era candidata à vice-presidência da República esperavam na base área da capital pernambucana. Dali, o corpo saiu em cortejo em carro de bombeiros pelas ruas da cidade e chegou ao Palácio do Campo das Princesas aproximadamente duas depois, às 2h (horário de Brasília).

Logo começou o velório de Eduardo Campos na sede do governo. Percol e Severo também foram velados no local. Apesar da chuva deste domingo, uma longa fila se formou e uma multidão fez despedidas e homenagens ao ex-governador e às vítimas do acidente.

