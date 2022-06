Palmeiras, Ceará e Fluminense lideram ranking de times com mais jogos sem sofrer gols em 2022

Mesmo com a ausência do capitão palmeirense Gustavo Gómez nos últimos jogos, o time segue com uma defesa muito sólida e não leva gol no Brasileirão há seis partidas seguidas. O treinador português já escalou 16 jogadores diferentes na defesa no ano, mas o destaque vai para Weverton, Marcos Rocha, Murilo e Gustavo Gómez. Cada um soma 29 jogos em 2022.

Jogadores do Palmeiras com mais jogos na linha de defensores no ano Jogador Partidas na defesa do Palmeiras em 2022 Weverton 29 Murilo 29 Marcos Rocha 29 Gustavo Gómez 29 Piquerez 25 Jorge 21 Mayke 18 Kuscevic 12 Marcelo Lomba 10 Luan 8 Gustavo Scarpa 5 Vanderlan 4 Gustavo Garcia 3 Renan 2 Gabriel Menino 1 Jailson 1

A lista acima mostra os jogadores do Palmeiras que foram escalados como zagueiros, laterais ou goleiro em 2022. Um exemplo é o meia Gustavo Scarpa, que tem cinco partidas na temporada atuando na lateral esquerda.

Outro time que se destaca em 2022 no quesito “clean sheet” (“folha limpa”, sinônimo de jogo sem sofrer gol, em inglês) é o Ceará. O Vozão acumula 19 partidas com a defesa zerada nesta temporada: sete pela Copa do Nordeste, cinco na Sul-Americana , quatro pela Copa do Brasil e três no Brasileirão. Dos 32 jogos de 2022, o clube cearense não sofreu gol em 59% dos duelos.

Assim como o Ceará, o Fluminense não levou gols em 19 jogos dos 38 que fez em 2022. Porém o percentual em relação à quantidade de compromissos no ano é menor – 50%. Apesar do desempenho positivo na temporada, o Tricolor tem tido problemas defensivos e levou gols nos últimos cinco jogos. O destaque foi no Carioca, quando teve a defesa zerada em 11 partidas (73% dos duelos do estadual).

Times da Série A com mais jogos sem sofrer gol na temporada Time Jogos Média de gols sofridos Gols sofridos Jogos sem levar gol % jogos sem levar gol Palmeiras 39 0,54 21 24 62% Ceará 32 0,53 17 19 59% Fluminense 38 0,79 30 19 50% Atlético-MG 34 0,82 28 16 47% Corinthians 33 0,79 26 15 45% Cuiabá 34 1,00 34 14 41% Atlético-GO 37 0,89 33 15 41% São Paulo 37 0,92 34 15 41% Athletico-PR 36 1,08 39 14 39% Goiás 31 1,000 31 12 39% Fortaleza 37 0,84 31 14 38% Internacional 31 0,968 30 11 35% Flamengo 35 0,94 33 11 31% Coritiba 32 1,03 33 10 31% Avaí 26 1,19 31 8 31% América-MG 36 1,14 41 11 31% Botafogo 25 1,32 33 7 28% Bragantino 33 1,12 37 9 27% Santos 33 1,09 36 8 24% Juventude 26 1,27 33 6 23%

Palmeiras e Corinthians lideram o ranking no Brasileirão

Absoluto, o Palmeiras também é o time com mais jogos sem sofrer gols (SGs para os cartoleiros) no Campeonato Brasileiro. São incríveis oito dos 11 duelos na competição: 73%. De cada quatro jogos, em três o Verdão sai de campo com a defesa zerada.

O 1º colocado da competição tem também a melhor defesa do Brasileirão, com apenas cinco gols sofridos. Murilo é o único defensor que entrou em campo todas as vezes. Marcos Rocha (10 jogos), Weverton (9), Gustavo Gómez (7) e Piquerez (7) completam o top-5.

Vice-líder do Brasileirão com apenas um ponto a menos que o rival, o Corinthians venceu por 2 a 0 o Juventude e chegou a cinco partidas sem sofrer gol no torneio. É a 2ª melhor marca da competição. Palmeiras e Corinthians são os únicos a sofrer menos de 10 gols no Campeonato Brasileiro.

No Timão, Cássio e Raul Gustavo são os defensores com mais partidas pelo Brasileirão: 10 cada um. Lucas Piton (8 jogos), Gil (8), João Victor (7) e Rafael Ramos (7) completam o time de defensores mais usados por Vítor Pereira. No total, o treinador português escalou 12 atletas diferentes para o setor defensivo no Campeonato Brasileiro.

Athletico-PR e Atlético-MG também se destacam no assunto neste Brasileirão e estão na 3ª posição do ranking. São quatro jogos com a defesa intacta no campeonato: 36% dos compromissos.

Já América-MG, Botafogo (que ainda joga nesta noite), Fortaleza e Juventude estão na outra ponta da lista e só conseguiram segurar o SG (saldo de gols para os cartoleiros) em uma partida cada. Veja o ranking completo abaixo: