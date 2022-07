Palmeiras e São Paulo decidem vaga nas quartas da Copa do Brasil

Palco da segunda partida da final do Campeonato Paulista, há pouco mais de três meses, o Allianz Parque receberá, mais uma vez, um Choque-Rei decisivo em 2022, agora pela Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (14), Palmeiras e São Paulo se enfrentam a partir das 20h (horário de Brasília), no duelo de volta do confronto pelas oitavas de final da competição nacional.

O Tricolor possui vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, há três semanas, no Morumbi, com gol do meia Patrick. O Verdão tem de ganhar por dois gols ou mais de diferença para se classificar no tempo normal. Caso o placar agregado fique igualado ao final dos 90 minutos no Allianz, a vaga será definida nos pênaltis.

No final do Paulista, o São Paulo também havia levado a melhor na primeira partida, vencendo por 3 a 1. O Palmeiras, contudo, goleou por 4 a 0 no Choque-Rei da volta, em casa, para garantir o título estadual.

Segundo o Verdão, 40.250 ingressos foram vendidos até as 12h45 desta quinta, o que significa que o Allianz deverá ter o maior público do estádio na temporada, superando os 40.235 presentes no empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, em 5 de junho. Na ocasião, porém, também havia torcedores do Galo. Desta vez, as arquibancadas serão 100% palmeirenses – os clássicos em São Paulo são disputados com torcida única.

Como vem sendo recorrente, o São Paulo tem vários desfalques. O mais recente é o lateral Reinaldo, com um estiramento no adutor da coxa direita, sofrido no empate sem gols contra o Atlético-MG, no último domingo (10), no Mineirão, pelo Brasileiro. Diante do Galo, foram nove ausências. Para o Choque-Rei, cinco jogadores estão de volta: os zagueiros Diego Costa e Léo, os volantes Gabriel Neves e Rodrigo Nestor e o atacante Luciano.

No Palmeiras, a dúvida é a presença ou não de Rony, que saiu de campo com dores no 0 a 0 de domingo, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Brasileirão. Se não for a campo, o camisa 10 pode dar lugar a Breno Lopes, Gabriel Veron ou Wesley. O também atacante Rafael Navarro, que seria opção, recupera-se de lesão e está fora de combate.