Palmeiras faz 3 a 0 no Goiás e se isola na liderança do Brasileirão

Fluminense completa 10 jogos invicto após superar Cuiabá no Maracanã

O Palmeiras não deu chances ao Goiás e, com a vitória por 3 a 0 na tarde deste domingo (7), no Allianz Parque, em São Paulo, abriu seis pontos de vantagem na liderança da tabela do Campeonato Brasileiro (tem 45, contra 39 do vice-líder Corinthians). Mayke e Raphael Veiga, no primeiro tempo e Atuesta, no segundo, marcaram os gols da partida. O Goiás, com 25 pontos, é o 13º, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Coritiba, que joga nesta segunda-feira (8), no encerramento da 21ª rodada.

ENGATA A QUINTA! 🏎️

Com gols de Mayke, Veiga e Atuesta, chegamos a 5 vitórias consecutivas no @Brasileirao e seguimos acelerando na ponta da tabela! É o #PigForSpeed!#AvantiPalestra #PALxGOI#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/R5BBWjdNI8 — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 7, 2022

Empurrado por mais de 38 mil torcedores, o Verdão assumiu o controle da partida. Aos 11, Wesley perdeu gol feito. Aos 19, no entanto, o placar foi aberto: após contra-ataque, Dudu avançou pela esquerda e rolou para Mayke, na outra ponta, acertar um belo chute de primeira para vencer o goleiro Tadeu.

O Palmeiras ampliou a vantagem no placar nos acréscimos da primeira etapa, em lance controverso. Wesley cruzou da direita e a bola acertou o braço de Caetano dentro da área. Após revisão do VAR, foi marcado pênalti, convertido por Raphael Veiga, que chutou no meio do gol, no alto.

A vitória foi concluída já na reta final da partida. Aos 39 da segunda etapa, o colombiano Atuesta recebeu na esquerda, ajeitou o corpo e chutou com categoria, no ângulo direito de Tadeu, para definir o 3 a 0.

A semana que se inicia terá dois duelos de rivalidade e importância para o Palmeiras. Na quarta (10), o Verdão recebe o Atlético-MG para definir quem passa às semifinais da Libertadores. A partida de ida terminou empatada em 2 a 2. Três dias depois, a equipe visita o rival Corinthians em confronto dos dois primeiros colocados do Brasileirão.

Também no sábado (13), o Goiás recebe o Avaí pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VEEEENNNNCEEEE O FLUMINEEEENSE! GERMAN CANO, O ARTILHEIRO DO MUNDO, FAZ O GOL DA VITÓRIA TRICOLOR SOBRE O CUIABÁ! VAAAMOS, FLUZÃO! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/I2tAYjhoJC — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 7, 2022

Fluminense chega a dez jogos sem perder ao bater Cuiabá

Quem também vive bom momento é o Fluminense, que completou dez partidas de invencibilidade ao passar pelo Cuiabá por 1 a 0, na tarde deste domingo (7), no Maracanã. Antes do jogo, o Tricolor prestou homenagem ao humorista Jô Soares, falecido na última sexta (5) e que era torcedor do clube. Aos gritos de “Ah, é Jô Soares” dos mais de 46 mil presentes ao estádio, o telão exibiu uma mensagem com um “beijo do Flu”. Além disso, todos os jogadores do time entraram em campo vestindo uma camisa com o nome de Jô Soares às costas.

Quando a bola rolou, o Flu logo fez a torcida sorrir. Com menos de um minuto, o time roubou a bola próximo à área adversária. Paulo Henrique Ganso foi acionado já dentro dela e tocou de letra para o argentino German Cano completar de primeira para marcar, definindo o placar final do jogo. Este foi o 13º gol do atacante na competição. Ele é o artilheiro do campeonato. No ano, Cano já marcou 30 vezes.

Com a sequência de sete vitórias e três empates, o Fluminense se firmou na terceira posição, com 38 pontos. Já o Cuiabá amarga a zona de rebaixamento, com 20 pontos, em 17º.

Na próxima rodada, o Dourado recebe o lanterna Juventude, no sábado (13). No dia seguinte, o Tricolor visita o Internacional em Porto Alegre.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários