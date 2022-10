Pandemia gera impacto na saúde mental de estudantes de medicina

Da Assessoria TSE

Serviço teve como finalidade esclarecer dúvidas relacionadas ao exercício do voto e evitar transtornos aos eleitores no dia do pleito

O Disque-Eleições, serviço de call center oferecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), por meio da Ouvidoria, realizou 4.581 atendimentos entre 22 de setembro e 2 de outubro.

O objetivo do serviço foi esclarecer as dúvidas de eleitores referentes ao exercício do voto e evitar transtornos no dia do pleito. Para atender a demanda, foram disponibilizados 11 servidores do TRE-AC, distribuídos por escala de revezamento.

“Ao longo dos 10 dias, realizamos 4.581 atendimentos. Destes, 3.405 foram questionamentos relacionados aos local de votação. O segundo assunto mais procurado foi sobre a situação do eleitor no cadastro, exatamente 465 ligações. Agradeço e parabenizo a dedicação e empenho dos servidores, que trabalharam com bastante organização para termos esse resultado tão satisfatório”, destacou o Juiz Ouvidor do TRE-AC, Dr. José Geraldo Amaral Fonseca Júnior.

Entre as dúvidas mais frequentes estiveram confirmação de endereços dos locais de votação, documentos necessários para votar, números de seções e zonas eleitorais, situação do título de eleitor, justificativa eleitoral, biometria, além de dúvidas sobre uso de adesivos e camisetas no dia da eleição.

Para o segundo turno, o Disque-Eleições funcionará entre os dias 28 a 30 de outubro. Na sexta-feira, 28, o horário será das 8h às 18h. No sábado, 29, as ligações serão recebidas pelos servidores da Justiça Eleitoral das 8h às 16h. E no domingo, dia do pleito, 30, o serviço funcionará das 6h às 16h.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários