Papa diz que fraternidade é âncora de salvação da humanidade

Manhã desta sexta-feira, 4, a Polícia Civil prendeu W.A.S., 19 anos, em uma residência localizada a Rua Raimundo Henrique no município de Capixaba. A prisão do investigado é fruto do trabalho investigativo da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) que colheu elementos comprobatórios para a identificação da autoria do delito que por sua vez foi representado junto a poder judiciário para expedição de mandado de prisão preventiva que foi cumprido na manhã de hoje.

W.A.S. é o principal suspeito de orquestrar e executar o crime de roubo ocorrido no dia 06 de julho de 2021, quando ele e mais três comparsas invadiram uma chácara localizada km 05 do Ramal Santa Clara, Rodovia AC-10, Estrada de Porto Acre e subtraíram vários pertences das vitimas que foram amarradas e mantidas dentro do banheiro da residencia.

No dia do cometimento do crime, a Policia Civil tomou conhecimento dos fatos e deu inicio a investigação chegando a prender W.A.S., 19 anos, em posse de uma motocicleta que havia sido roubada da vítima. Entretanto, em audiência, a justiça determinou que sua pena fosse cumprida no regime monitorado com uso de tornozeleira eletrônica. Dias depois o contumaz rompeu o equipamento e se tornando foragido da justiça.

O trabalho investigativo de agentes da DCORE conseguiu localizar o paradeiro de W.A.S. que encontra-se homiziado em uma residência no município de Capixaba. Logo pela manhã, a Policia Civil realizou uma incursão no referido endereço na tentativa de prender o investigado que, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga sendo capturado pelos agentes em um local de difícil acesso no município.

O trabalho da Policia Civil segue com o intuito de identificar o paradeiro do restante do bando efetuar as prisões. O preso foi conduzido para Delegacia de Flagrante (DEFLA) para procedimento praxe e em seguida coloca à disposição da justiça novamente.

