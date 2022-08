Para manter competitividade, governo dá crédito sobre o ICMS em operações de etanol no Acre

Por Everton Damasceno

Já estão sendo escavados por pesquisadores da Universidade Federal do Acre (Ufac) os novos geoglifos encontrados no interior do Estado.

Os quatro novos sítios arqueológicos foram descobertos por um produtor rural da Reserva Chico Mendes, em Xapuri. As imagens ganharam repercussão nacional.

Três das figuras foram encontradas dentro da floresta e uma em área de fazenda.

A escavação iniciou no último dia 8 de agosto. Os pesquisadores que estão no local já encerram a primeira etapa do processo.

Em outros geoglifos já estudados, diversos materiais antigos de cerâmica e carvão foram encontrados. Alguns dos artigos estão em exposição no Museu do Palácio Rio Branco, localizado no centro da Capital.

Novos geoglifos

Durante um sobrevoo de rotina do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) a bordo do Harpia 04 à divisa do Acre com a Bolívia, foi possível visualizar novos grupos de desenhos milenares conhecidos como geoglifos numa região já conhecida por pesquisadores estudiosos destas construções antigas.

A missão foi conduzida pelo comandante Samir Rogério, tenente-coronel da Polícia Militar e coordenador de operações do Ciopaer, e na tripulação estavam o segundo-sargento da Polícia Militar Keury Souza, o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militar Roger Johnny Filgueira, e o repórter fotográfico Diego Gurgel, partindo do hangar logo cedo, antes de amanhecer e se distanciando 80km em linha reta em direção à fronteira com o país vizinho, quando avistaram as primeiras formas geométricas dispostas em grupos.

Ao todo foram registrados três conjuntos de geoglifos próximos uns dos outros, circulares e quadrados, e “só foi possível enxergá-los graças à angulação acentuada dos raios solares da manhã, caso contrário seria praticamente impossível enxergá-los, pois seus barrancos não produziriam uma sombra”, afirmou Diego Gurgel.

