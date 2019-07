Para participar da seleção é necessário ser policial militar, civil ou bombeiro

Em publicação no Diário Oficial do Estado do Acre da última quara-feira (10), a Secretaria de Justiça e Segurança Pública abriu uma seleção pública para selecionar policiais militares, policias civis e bombeiros que já fazem parte das corporações, para atuar no Grupo Especial de Operações em Fronteira, Gefron.

As inscrições tiveram início no dia 08 e vão até o dia 17 deste mês e podem ser feitas na própria Sejusp, no Núcleo de Inteligência da secretaria, situada no Palácio das Secretarias, Centro, Rio Branco. São 48 vagas para policiais militares, 12 vagas para policiais civis e mais 12 vagas para bombeiros, somando 72 vagas.

O processo seletivo será constituído por três etapas, sendo a primeira a inscrição, a segunda um teste de aptidão física e a terceira a avaliação curricular. O resultado final deve ser divulgado no dia 12 de agosto e os selecionados devem começar a atuar pelo Gefron no dia 7 de setembro.