Parceria com o governo resulta na entrega de equipamentos agrícolas e casa de farinha em Brasiléia

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em parceria com a Prefeitura de Brasiléia realizou nesta sexta-feira (11), realizou a entrega de equipamentos para a Associação Fronteira, dos moradores e produtores rurais Assentamento Porto Carlos, do INCRA, localizada no km 67 de BR 317 (Estrada do Pacífico).

A cerimônia de entrega aconteceu na residência do Senhor Elias Timóteo, onde a comunidade recebeu microtrator com implementos agrícolas, equipamentos de casa de farinha (forno elétrico e extrator). Investimento de R$ 270 mil reais.

Participaram da atividade a Prefeita Fernanda Hassem; Secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani; representante da Secretaria de Estado do Governo no Alto Acre, Joelson Pontes; vereadores Marquinhos Tibúrcio, Jorge da Laura, Elenilson Cruz, Rogério Pontes e Leonir Castro; do Secretário de Finanças Tadeu Hassem; secretários municipais e moradores do Assentamento Porto Carlos.

O investimento contemplará aproximadamente 23 famílias residentes no ramal. “O nosso objetivo é que outras comunidades também sejam beneficiadas com esse investimento de fundamental importância na área rural”, destacou a gestora.

