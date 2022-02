Parceria entre Estado e Ministério da Educação oferece 200 vagas em curso de pós-graduação para todo o Acre

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) lança processo seletivo para ingresso no curso de Pós-graduação Latu Sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT), com inscrições abertas nesta segunda-feira, 14.

A especialização, que faz parte do Programa Novos Caminhos do MEC, é financiada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e conta com as parcerias da Secretaria de Estado de Educação (SEE), e do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) Dom Moacyr para ministrar capacitação aos formadores.

A proposta do curso é habilitar profissionais das mais diversas áreas de conhecimento para lecionar nas ofertas da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nas redes estaduais, especialmente para os cursos técnicos em nível médio, além de estimular a produção e difusão de conhecimentos sobre a EPT como campo de estudos, e promover a Educação a Distância (EaD) como estratégia educativa.

O curso é inteiramente gratuito e terá duração de 12 meses, sendo ofertado em EaD, com previsão de quatro encontros presenciais durante toda a formação, além de atividades avaliativas e defesa de Trabalho Final de Curso (TFC).

“Essa especialização é uma grande oportunidade para aqueles que desejam cursar uma pós-graduação, mas não têm condições financeiras de arcar com os custos. Além de todas as vantagens em se ter uma pós-graduação nesse nível no currículo, após a conclusão, as pessoas que possuem um diploma de graduação em bacharel terão a oportunidade de solicitar aproveitamento da pós-graduação como sendo um curso em licenciatura. Ou seja, além de ampliar as chances de o profissional, com essa formação, ser bem-sucedido no mundo do trabalho, ele ainda pode ser beneficiado com uma segunda graduação, no caso em licenciatura”, disse a coordenadora-geral da pós-graduação no Acre, Adriana Alves.

O público-alvo do concurso são os diplomados em curso de graduação em qualquer área do conhecimento, e que atuam ou tenham interesse em atuar em cursos na área de EPT nas redes estaduais. Em suma, os candidatos não precisam, necessariamente, ter experiência em EPT para participar do certame.

Estão sendo ofertadas 6.300 vagas para todo o Brasil, sendo 200 delas para o estado do Acre, sendo assim distribuídas para os polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB): 50 vagas para o polo de Rio Branco; 50 vagas para o polo de Brasileia; 50 vagas para o polo de Cruzeiro do Sul; e 50 para o de Sena Madureira.

Segundo Francineudo Costa, presidente do Ieptec Dom Moacyr, “há cerca de um ano aconteceu a primeira oferta dessa pós-graduação no estado e contemplou 160 pessoas. O sucesso foi tão grande, tanto na procura quanto na organização e desenvolvimento dos trabalhos durante os 12 meses de curso que, mesmo o Acre sendo um estado considerado pequeno em relação aos demais estados da federação, a Setec/MEC optou por disponibilizar um número ainda mais expressivo de vagas para atender todo o estado, tendo em vista que o curso será realizado em EaD, ou seja, candidatos de todo o Acre com curso de nível superior e acesso a internet podem realizar a inscrição no curso”, comemorou o gestor.

As inscrições podem ser realizadas somente pelo link do processo seletivo: https://ept-ifes.selecao.net.br/. O prazo final para inscrição é dia 2 de março, até às 23h59min, horário de Brasília.

No ato da inscrição, o candidato deve anexar um arquivo único, no formato PDF, com os seguintes documentos: documento de identificação (frente e verso), podendo ser carteira de identidade, carteira de trabalho (frente com a página de rosto e verso com os dados pessoais), carteira nacional de habilitação (modelo novo), dentre outros especificados no edital; cadastro de pessoas físicas (CPF); título de eleitor; certidão de quitação com as obrigações eleitorais (emitida no site do Tribunal Superior Eleitoral); certidão de nascimento ou casamento ou certidão de averbação; diploma de graduação (frente e verso, completo, legível e sem rasuras) acompanhado do histórico escolar da graduação, ou declaração ou certidão de conclusão de curso de graduação, acompanhadas do histórico escolar da graduação; requerimento de matrícula devidamente preenchido; e uma foto recente do rosto do candidato, em padrão 3×4 ou similar. Além dos documentos, também é necessário o preenchimento de algumas declarações e do requerimento de matrícula que estão disponíveis no edital, e na plataforma do Ieptec (ead.ieptec.ac.gov.br).

Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas será realizado por meio de sorteio eletrônico, que acontecerá de forma online, sendo gravado e disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.youtube.com/c/DocenteEPT.

Em caso de dúvidas sobre o processo seletivo, o candidato deve entrar em contato pelo endereço eletrônico: [email protected].

O edital do certame está disponível no sítio do Ifes (https://ept-ifes.selecao.net.br/). Nesse endereço também serão publicados os resultados, convocações, interposições de recursos e demais procedimentos referentes ao processo seletivo.

Os interessados em participar do concurso também podem acessar mais informações nas redes sociais do Ieptec (ieptecacre), ou na plataforma do instituto, onde constam também todos os anexos para preenchimento.

O início das aulas está previsto para o mês de maio.

Comentários