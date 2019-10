A programação contou com a participação de diversos órgãos e entidades que trabalham com a causa, que é uma preocupação mundial. Conforme a Secretária Municipal de saúde disse em seu pronunciamento no encerramento das atividades na tarde desta segunda feira dia 30.

“Durante todo o mês de setembro desenvolvemos ações através do CAPS e os parceiros que surtiram efeitos pra lá do desejados. Isso prova o nosso compromisso de cuidar da saúde nossa gente.” Destacou Terezinha Ribeiro Flores ao agradecer a todos envolvidos na campanha Setembro Amarelo.

O Prefeito Tião Flores aproveitou a ocasião para agradecer e parabenizara todos os envolvidos nesta campanha. “Quero aqui agradecer a todo o pessoal da Secretaria de Saúde através do CAPS, que junto com nossos parceiros desenvolveram essas atividades de grande relevância, pois, vai com certeza salvar vidas.” Disse Flores.

Para Jessé psicólogo do CAPS, não basta apenas falar do problema do suicídio nas redes sociais. “Temos que ir até as pessoas, nas suas casas, pois o suicídio é muito mais grave do que possamos imaginar, e temos que oferecer ajuda não só agora no mês de setembro, mais todos os dias.” E isso o CAPS de Epitaciolândia tem feito, e hoje estamos tendo ótimos resultados frisou o psicólogo.

A Campanha contou com a parceria fundamental dos Bombeiros Mirim que é um programa do Corpo de Bombeiros do Acre, que através de peças teatrais conseguiram atingir um público maior, além disso, o empenho de toda a equipe da Secretária de Saúde através do CAPS e outros setores que foram nas escolas para abordar o problema de uma forma dinâmica e direta.

