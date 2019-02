Após a revitalização do Mercado Municipal de Brasiléia, Ocimar Rego do Albuquerque, a movimentação de pessoas no local para tomar café e almoçar, aumentou. O investimento na infraestrutura feito pela gestão municipal, no ano passado, garantiu um espaço mais adequado aos vendedores e à população em geral que visita o mercado diariamente.

Esse investimento da Prefeitura de Brasiléia garante mais qualidade no espaço e fomenta a geração de emprego e renda a dezenas de famílias do município.

Na pensão da Valdecir Dias Rodrigues, a Val, que agora tem um novo visual, as vendas aumentaram 100%, “antes da reforma o movimento estava fraco, hoje estamos vendendo mais, eu agradeço a prefeita Fernanda Hassem e o SEBRAE pelo trabalho que fizeram , estou muito satisfeita” Disse Val.

Dona Maria, proprietária de um box de alimentação, afirma que a reforma e identidade visual dos boxes, ajudaram trazer mais clientes. Ela afirma que o movimento está ótimo. “Eu tenho uma boa clientela de brasileiros e bolivianos. Com o espaço mais bonito, todos os dias têm vindo mais clientes” Destacou.

No final de 2018, a prefeitura de Brasiléia em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro Pequenas Empresas – SEBRAE realizaram a instalação de banners de identificação nos boxes, entrega de kits de uniformes com bonés, blusas e aventais para os vendedores do Mercado Municipal, Ocimar do Rego Albuquerque.

