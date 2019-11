A prefeitura de Epitaciolândia através da secretaria Municipal de Obras está realizando serviços de reabertura e empiçarramento no Ramal do Porvir Velho no Km 20, são cerca de 12 quilômetros que estão sendo melhorados atendendo dezenas de famílias que dependem da estrada para escoar suas produções e ainda para o transporte escolar de seus filhos.

O Prefeito Tião flores esteve neste final de semana acompanhado do Presidente da Câmara visitando as obras e ressaltou a importância da parceria com a comunidade para a realização desses serviços.

Veja o que disseram na reportagem em vídeo:

