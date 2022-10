Paris 2024: 6 nomes do skate park para ficar de olho

Nova geração brilhou no STU Open Rio e promete um futuro de craques na modalidade

O STU Open Rio demonstrou que o futuro do skate park é brilhante. Nomes da nova geração do esporte se destacaram no torneio que aconteceu no último fim de semana no Rio de Janeiro. A competição, que foi de alto nível, trouxe novas promessas que podemos ficar de olho rumo os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

A equipe do ge separou seis atletas que se destacaram no evento e podem buscar uma vaga inédita nas Olimpíadas.

Na próxima semana o STU Open Rio recebe as competições de skate street. A competição acontece entre os dias 13 e 16 de outubro e conta com nomes como Pâmela Rosa, Kelvin Hoefler e Rayssa Leal. O sportv transmite as semifinais e finais e você acompanha a cobertura completa no ge.globo.

Com 16 anos, a californiana Mina Stess impressionou bastante no STU Open Rio. A americana foi a 3ª colocada do campeonato, atrás apenas das medalhistas olímpicas Sky Brown e Sakura Yosozumi, que ficaram em 1º e 2º lugar, respectivamente. Mina demonstrou um skate muito potente e explosivo. Com um jeito tímido e sem demonstrar muitas emoções na pista, a norte-americana tem tudo para seguir rumo aos Jogos Olímpicos. Mina teve um desempenho melhor do que as compatriotas Jordyn Barratt e Bryce Wettstein, que representaram os EUA nas Olimpíadas de Tóquio, durante o STU Open Rio.

A francesa Louise-Aina foi a caçulinha do STU Open Rio. Com apenas 13 anos, Louise foi até a final do torneio onde conquistou a 6ª colocação, marcando 47.30 pontos. Mesmo pequenininha, a francesa disputou em alto nível, explorando muito elementos de transmissão. Louise ainda chamou atenção por ir muito alto nas manobras aéreas. Vale lembrar que, caso Louise consiga a vaga olímpica, ela vai competir em casa, já que os jogos de 2024 acontecem na capital francesa.

Achou que não ia ter Brasil nessa? Achou errado! Raicca Ventura representou o Brasil da melhor forma. A paulista de São Caetano do Sul tem apenas 14 anos, mas já é campeã brasileira de skate park e terminou o STU Open Rio na 4ª colocação. Raicca saiu muito feliz com seu desempenho, já que essa foi sua primeira competição internacional da carreira. A brasileira disputou o terceiro lugar até o fim, e foi ultrapassada na última volta pela norte-americana Mina Stess. Raicca tem um estilo de skate muito intenso, explorando a altura de suas manobras. A jovem skatista nas esconde que as Olimpíadas de Paris são seu principal objetivo na carreira.

Tate Carrew conquistou a galera do STU Open ao usar a grade da pista como obstáculo para uma de suas manobras. Mas mais do que inovar nas manobras, Tate foi muito bem na competição conseguindo a 2ª colocação geral, atrás apenas do campeão Olímpico Keegan Palmer. Com uma herança do skate vertical, Tate vai muito alto em suas manobras aéreas, conseguindo incluir muitos giros no ar. O californiano tem apenas 17 anos de idade e demonstrou potencial para brigar por uma das vagas olímpicas para Paris.

Um pouquinho de Brasil, misturado com Estados Unidos e Portugal? Sim. Thomas Augusto é filho de brasileiros, nascido nos EUA e tem nacionalidade portuguesa. O skatista de 18 anos competiu no STU Open Rio e chamou muita atenção por seu estilo de skate intenso e explosivo. O atleta, que representa Portugal, chegou até as semifinais do skate park no STU Open onde arriscou tudo. O skatista terminou na 16ª colocação porque sofreu com quedas, mas justamente porque ousou na hora de escolher as manobras. Augusto pode ser um bom concorrente a uma vaga nos Jogos Olímpicos pela seleção de park de Portugal.