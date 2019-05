Em reunião com os parlamentares, o governador reforçou a necessidade da reforma para ajudar o Acre a sair da crise

O governador Gladson Cameli reforçou aos parlamentares da bancada federal do Acre o pedido de voto a favor das reformas em curso, principalmente da Previdência. A reunião aconteceu em Brasília, nesta terça-feira, 14, com a participação do coordenador da bancada federal do Acre, senador Sérgio Petecão, a senadora Maílza Gomes, o senador Márcio Bittar, as deputadas Jéssica Sales e Vanda Milani, e os deputados Flaviano Melo e Alan Rick.

Cameli explicou que a reforma é essencial para ajudar o Acre a sair da crise financeira em que se encontra e alavancar o seu desenvolvimento econômico e social. Caso contrário, terá que decretar calamidade financeira.

“Estamos fazendo os ajustes na máquina administrativa, nos esforçando para profissionalizar órgãos públicos, buscando renegociar as dívidas do Estado e lutando por recursos em Brasília para fazer frente aos problemas e alavancar o desenvolvimento econômico e social do Estado. E a reforma da Previdência é essencial nesse processo. Se a reforma não passar, terei que decretar calamidade financeira do Estado”, comentou o governador.

Na reunião, que ocorreu antes do governador viajar para os Estados Unidos com o presidente Jair Bolsonaro, a bancada federal acreana reafirmou o compromisso de votar favorável às reformas, como a da Previdência, tendo como foco o bem do Acre.

Urgência – Gladson Cameli relatou ainda, aos senadores e deputados Federais acreanos, que o governo corre contra o tempo na luta por recursos para investir no Estado, principalmente para aproveitar o período de estiagem, que começa agora na região, e reforçou a importância do apoio dos parlamentares federais nessa luta.

“Preciso que vocês sejam os defensores e fiscais das emendas, projetos e demais iniciativas de interesse do Acre em Brasília, para garantir que os recursos cheguem ao Estado e possam ser aplicados em benefício da população acreana”, disse Gladson Cameli.

O governador aproveitou para informar aos parlamentares sobre os objetivos da viagem para Dallas, nos Estados Unidos – integrando a comitiva presidencial –, onde mostrará as potencialidades econômicas e a viabilidade de investimento no Acre, principalmente porque o Estado está localizado em região estratégica para o comércio internacional pela rodovia transoceânica e os portos de Ilo e Matarani, no Peru.

No encontro o governador também ouviu reivindicações da reitora da Universidade Federal do Acre, Guida Aquino, sobre demandas relacionadas ao contingenciamento de recursos das universidades e sobre o projeto do Hospital Universitário.