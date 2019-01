Tião Bocalom obteve nessas eleições mais de 22 mil votos pelo PSL, contra 7 mil obtidos pelo pastor Manoel Marcos

O presidente do Partido Social Liberal (PSL), Pedro Valério, informou nesta quinta-feira (3), que os advogados Natanael Meireles e Erick Oliveira entraram com duas ações junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TER-AC), pedindo a cassação do registro de candidatura de Manoel Marcos, para poder entrar Tião Bocalom, que obteve nas eleições 2018, mais de 22 mil votos para deputado federal.

Primeiro foi ajuizado uma AIJE (Ação de Investigação Judicial Eleitoral), tendo em vista que o TRE deu uma liminar aonde impedia a diplomação do Republicano, no entanto, Rosa Weber, entrou com uma outra liminar suspendendo a primeira imposta pela corte acreana, e pedindo a diplomação de Manoel e Juliana Rodrigues. “Falta julgar o mérito dessa liminar da presidente do TSE”, disse Valério.

Na opinião do presidente “julgando a ação e consequentemente eles cassarem o registro de Manoel Marcos, que é o que queremos, ele perde os votos que recebeu. Uma vez ele não tendo registro, ele não foi candidato. Tendo em vista que ele fez uma capacitação ilícita de votos, ele perde os mais de 7 mil, e a gente ocupa essa vaga”, destacou.

“Como a ministra entrou com uma ordem de diplomação, nós nos antecipamos e entramos com outra ação, a AIME (Ação de Impugnação de Mandato Eletivo). A ação tem o mesmo objetivo”, explicou.

De acordo com Pedro, o candidato eleito pelo PRB, se beneficiou de maneira ilícita. “Ele usou recursos do fundo eleitoral para a compra de votos, com isso, Manoel não merece essa vaga de deputado federal. Legalmente ela pertence ao PSL, no caso Tião Bocalom que foi o mais votado pelo partido”, enfatizou.

