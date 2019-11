Aconteceu nesta sexta-feira (8) no Buffet Art Eventos, um ato de filiação do Partido Progressista no Município de Epitaciolândia, o ato de filiação foi em um clima de comemoração. Estiveram presentes a Senadora da Republica Mailza Gomes (PP), Tião Flores prefeito de Epitaciolândia (PP), Raimundão vice-prefeito (PP), Vereador Nego presidente da Câmara (PTC), Vereador Rubens (PSD) representando o Senador Sergio Petecão, Presidente do Progressista de Brasiléia Vagner Galli, lideranças locais, e simpatizantes.

O vice-prefeito Raimundão (Presidente do PP em Epitaciolândia) destacou a força do partido. “Hoje o PP é um partido que tem um grupo forte e unido, temos várias lideranças estaduais dentre elas a Senadora Mailza Gomes e nosso Governador Gladson Cameli.” E agora se fortalecendo também em Epitaciolândia, por isso, queremos em nome do partido agradecer e dar as boas vindas aos novos membros da Família Progressista epitaciolandense.

Em sua fala a Senadora Mailza Gomes se disse está muito feliz por Epitaciolândia abraçar o PP, “Estamos muito felizes, pois hoje é um momento de comemoração por ver tantas lideranças se filiar ao Progressista, isso mostra que nossa sigla está cada dia mais forte.” Destacou a senadora parabenizando aos novos filiados.

Para o prefeito Tião Flores, esse é um momento de grande alegria, pois marca um novo rumo para a política de Epitaciolândia. “Estou feliz de fazer parte do Progressista e ver que muitos amigos e companheiros de luta também estão aderindo essa sigla. Isso mostra que nosso grupo esta cada vez mais forte e unido.” Destacou Flores agradecendo e parabenizando a todos os novos membros do Partido Progressista.

Comentários