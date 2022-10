Partidos e candidatos têm até terça para prestar contas do 1° turno

Já o acumulado de janeiro a setembro supera os 2 milhões de empregos com carteira assinada

Em setembro os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), apresentaram crescimento positivo, com geração de 278.085 postos de trabalho formais no país, alcançando um estoque de empregos formais recorde de 42.825.955 postos de trabalho com carteira assinada. No acumulado de janeiro a setembro de 2022, o saldo chegou a 2.147.600 novos postos de trabalho, decorrente de 17.614.259 admissões e 15.466.659 desligamentos no período.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (26), pelo ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, que ressaltou a continuidade do ritmo de geração de empregos com carteira assinada no Brasil. De julho de 2020 a setembro de 2022, período de retomada do emprego formal no país, o saldo alcançou 6.131.865 novos postos de trabalho. Considerando janeiro de 2019 a setembro de 2022, foram gerados 5.376.503 novos postos de trabalho formais.

No mês de setembro o saldo positivo foi verificado em todas as 27 Unidades Federativas e em todos os 5 grandes grupamentos de atividades econômicas. O maior crescimento ocorreu no setor de Serviços, com saldo de 122.562 postos, com destaque para os subsetores de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com saldo de 59.210 vagas no mês. O setor do Comércio ficou em segundo lugar, com saldo positivo de 57.974 e a Indústria apresentou o terceiro maior saldo positivo, geração de 56.909 postos. O setor da Construção também registrou saldo positivo, com 31.166 postos e a Agropecuária registrou criação de 9.474 postos.

Nas Unidades da Federação o maior saldo ocorreu em São Paulo, com crescimento de +0,46% (61.167 novos postos) – destaque para o setor de serviços (+33.600) e do comércio (+12.854). Minas Gerais foi o segundo com maior geração, 23.723 novos postos (+0,53%), seguido do Pernambuco, com geração de 20.528 postos (+1,55).

Os dados completos do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) de setembro podem ser acessados no site do Ministério do Trabalho e Previdência pelo link http://pdet.mte.gov.br/novo-caged.