Três rebocadores auxiliares foram utilizados para resgatar a embarcação.

Rio Madeira já inunda acesso a balsa

O Rio Madeira apresentou elevação no nível das águas desde o fim de semana. Mas, até o momento a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não suspendeu o tráfego na rodovia.

Imagens recebidas pela reportagem do ac24horas mostram que o transbordamento do manancial já causa transtornos no acesso a rampa de embarque da balsa que faz a travessia do Madeira.