Patrulha Maria da Penha apreende armas de fogo e prende foragido em Epitaciolândia

Assessoria de Comunicação da PMAC

Policiais militares da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreenderam na tarde desta quinta-feira, 17, em Epitaciolândia, duas armas de fogo do tipo “espingarda”. Em ocorrência posterior, em cumprimento de decisão judicial relacionada ao crime de violência doméstica, a equipe capturou um homem de 36 anos com mandado de prisão em aberto.

As ações aconteceram durante atendimentos do Programa no município. As armas de fogo, uma espingarda de calibre .36 e outra calibre .28, foram apreendidas na casa de uma mulher em processo de separação. Ela permitiu que os policiais efetuassem a busca na residência, e relatou à guarnição que temia pela sua vida, uma vez que já tinha uma medida protetiva ativa contra o ex-marido, e que a presença de qualquer arma de fogo em sua casa aumentava o risco de atentados contra sua vida.

O homem preso pela guarnição tinha mandado de prisão expedido pela Vara Única Criminal da Comarca de Epitaciolândia, por haver cometido violência doméstica contra a mulher. Ele foi levado à delegacia do município, de onde será encaminhado ao sistema prisional. As armas apreendidas também foram devidamente entregues na delegacia local para as medidas cabíveis.

