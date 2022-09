Paulinho, Firmino e mais: confira jogadores brasileiros em fim de contrato na Europa

Leal a Tite, Weverton se cala diante da injustiça na Seleção. Irá à Copa a passeio. Mesmo estando melhor que Alisson e Ederson

O goleiro é um dos maiores injustiçados por Tite. O treinador segue fiel a Alisson e Ederson, pelo que fizeram quando assumiu a Seleção. O melhor goleiro atual estará na Copa a passeio

Os poucos repórteres que acompanhavam a Seleção Brasileira em Paris não tinham dúvidas. Weverton seria o goleiro titular contra a Tunísia. Tite, que faz questão de permitir a observação dos treinamentos, antes dos amistosos, havia treinado o goleiro palmeirense com a defesa titular.

Weverton havia impressionado a imprensa pelas defesas arrojadas, reflexos, segurança.

Mas veio a partida na terça-feira, a última antes da Copa do Mundo. E Weverton ficou no banco, mais uma vez.

Campeão olímpico e bicampeão da Libertadores não vive apenas a melhor fase de sua carreira, aos 34 anos.

Está muito melhor do que Alisson, titular, e Ederson, primeiro reserva.

Só que chegou na escalação oficial do jogo contra os tunisianos.

E nada de Weverton. Outra vez, Tite desprezou o melhor goleiro atual nascido no país.

A Comissão Técnica do Palmeiras já o vem orientando há tempos. Ela já percebeu que Tite se manterá fiel a Alisson, goleiro que fracassou com a Seleção Brasileira em 2018. E também respeitará a hierarquia que ele mesmo criou, com Ederson como segundo goleiro.

Por mais que Weverton impressione até mesmo o preparador de goleiros, e tetracampeão do mundo, Taffarel, o técnico da Seleção decidiu que o lugar do jogador que atua no Palmeiras é ser reserva do reserva no Catar. Se quiser.

Se Weverton jogasse contra os tunisianos, e fizesse grandes defesas, deixaria ainda mais desconfortável a situação para Alisson.

A desculpa de Tite para firmar o goleiro do Liverpool há seis anos como titular nas Copas, não importa a fase que viva, remonta a 2017.

“O Alisson larga com um pezinho na frente. Porque ele participou de uma sequência de jogos com a gente e foi bem.”

Goleiros do Liverpool e do Manchester City, ambos têm times fantásticos, com defensores excepcionais à sua frente. Situação que contribuiu demais para que, desde 2019, venham ganhando o prêmio de melhores arqueiros da Premier League.

Alisson em 2019 e 2022, e Enderson em 2020 e 2022.

Os prêmios impressionaram ainda mais Tite e sua Comissão Técnica.

No Palmeiras há a convicção de que, independe o que Weverton fizer, seu destino com Tite será o mesmo. Estar na Seleção e, só em caso de emergência absoluta, jogar.

A preocupação de Abel Ferreira é não deixar que a evidente frustração de não ser levado em consideração como titular afete o jogador no Palmeiras.

Situação que tem exigido muita personalidade de Weverton.

Ele foi para a França, para os amistosos contra Gana e Tunísia, e apenas treinou. Desfalcou o Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Marcelo Lomba teve excepcional atuação, a melhor desde que foi contratado. E que pode até pesar na renovação de seu contrato, que corria risco.

A última vez que Weverton foi titular da Seleção foi no amistoso contra a Coreia do Sul. O time venceu por 5 a 1 e ele teve uma atuação segura. Não entrou diante do Japão, Gana e Tunísia.

Muito leal a Tite, o goleiro do Palmeiras jamais reclamou da injustiça que sofre na Seleção. Pelo contrário, só agradece a chance de fazer parte do grupo.

O treinador, que deixará o comando do Brasil após a Copa, seja qual for o resultado, já deixou subentendido que considera o futebol europeu muito mais evoluído que o deste país. O que está certo.

Mas em uma posição a sua avaliação não pode ser levada tão a sério.

No gol.

O treinamento de Weverton no Palmeiras chega a ser mais evoluído, mais intenso, do que na Inglaterra, onde estão os dois goleiros “de Tite”.

Esse é um assunto difícil para o jogador.

E ele vem fugindo do confronto para ter o prazer de estar na sua primeira e, mais do que provável, sua última Copa do Mundo.

Ninguém vai retirar de sua boca que é mais um injustiçado de Tite.

Sem saída, aceita ser o terceiro goleiro da Seleção.

Mesmo sabendo que não teve as chances reais que merecia.

Punição talvez inconsciente de Tite por não atuar no futebol europeu.

Uma pena.

Enorme injustiça com Weverton.

Tite é fiel aos jogadores que o firmaram na Seleção, em 2016 e 2017.

Alisson e Ederson são dois deles.

Simples e cruel…