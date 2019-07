No final da tarde desta quarta-feira, 24/07, as nacionais Bruna de Souza Ferreira, 22 anos, e Gleciane Araújo Dutra, conhecida por Gleice ou Moranguinho, 18 anos, foram presas por Agentes da Polícia Civil, em cumprimento a mandados de prisão.

Contra elas pesa a acusação de envolvimento na tentativa de execução de integrantes de uma família na cidade de Acrelândia. Ainda, há fortes indícios de participação em organização criminosa.

Segundo o Delegado Samuel Mendes, que conduz as investigações, contra as acusadas há fortes indícios no fornecimento de armas e na identificação das vítimas que iriam ser mortas. No caso que está sendo apurado, a vítima não foi morta pelos autores porque a arma falhou no momento dos disparos, dando oportunidade para ela fugir.

Em seus interrogatórios, as mulheres negaram seu envolvimento em atividades criminosas. Bruna já estava cumprindo pena, pela acusação de roubo e receptação, fato ocorrido na cidade Rio Branco, estando no monitoramento eletrônico.

As duas mulheres serão encaminhadas ao presídio e ficarão à disposição da justiça, finalizou o Delegado Mendes.

Comentários