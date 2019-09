Uma história de superação e muita vontade de vencer. Assim foi registrado no último final de semana na cidade de Assis Brasil, localizada na tríplice fronteira do Acre, onde acontecia o festival de praia promovido pela prefeitura local.

Cowboy Douglas Diogo, é morador de Brasileia, mesmo com grave lesão no pé direito, foi campeão da etapa do rodeio em touros. O peão tinha sofrido uma luxação no pé direito durante os treinos para competir na grande final que aconteceu no dia 15 do mês em curso.

Douglas já tinha se classificado para a final com a segunda melhor nota e precisava ficar os 8 segundos encima do touro e obter uma boa nota, já que o peão que estava à sua frente, tinha apenas um ponto de vantagem.

O diferencial, Douglas não conseguia por o pé no chão e precisou ser levado pelos amigos que o apoiavam até o portão da montaria. Pegou o touro mais temido do rodeio, por nome de ‘Baile de Favela’. Quando abriu a porteira, os espectadores foram a “loucura” e o apoiaram com gritos e aplausos, pois sabiam das dificuldades que ele passava naquele momento.

Por 8 segundos, Douglas esqueceu as dificuldades e mostrou mais uma vez que tem um grande potencial, parou no touro e teve uma excelente nota, recebendo pela terceira vez consecutivo, o título de campeão.

Como todo cowboy de rodeio, Douglas ele sonha um dia chegar em uma disputa nacional. Mas, para isso, precisa também de patrocínio e ajuda dos empresários que acreditam e confiam em seu trabalho.

Após receber o prêmio das mãos do prefeito, o peão se encontra em casa em plena recuperação.

Veja melhores momentos da grande final com a vitória de Douglas.

