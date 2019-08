O pecuarista José Cláudio Pereira da Silva, de 66 anos, sofreu um infarto e morreu na cama do Paradise Motel, localizado na Estrada do Apolônio Sales, em Rio Branco. O fato aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (29).

Segundo informações de funcionários, o homem chegou na suíte 12 do motel em uma caminhonete na companhia de uma mulher de aproximadamente 50 anos e depois de praticarem o ato sexual, José foi ao banheiro tomou um banho, vestiu a roupa, deitou na cama passou mal e em seguida sofreu um infarto fulminante. Quando a mulher saiu do banheiro encontrou o idoso desacordado. A vítima teria misturado bebida alcoólica com um remédio, informação que ainda não foi confirmada.

Familiares informaram que José era separado e que a mulher que estava na sua companhia era sua namorada.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar ao local nada pode fazer pelo pecuarista que já estava morto.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos dos peritos em criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

