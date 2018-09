O pedreiro que presta serviço à empresa Concreta Engenharia e Construção Ltda, José Élcio de Souza Cariolano, 53 anos, morreu vítima de um acidente de trabalho na manhã desta segunda-feira (3) em uma obra do canal no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas à polícia, o trabalhador estava quebrando uma parede de uma casa fazendo um recuo para passar a obra quando inesperadamente a parede caiu por inteiro em cima da vítima.

Uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar ao local o Cariolano já se encontrava morto. De acordo com o médico do Samu, o trabalhador sofreu um traumatismo craniano.

Policiais militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito, que constatou que um objeto pontiagudo atingiu a cabeça do trabalhador.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

Comentários