Pela primeira vez Epitaciolândia sediará os Jogos Escolares estadual

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PT), esteve nos estúdios do jornal oaltoacre.com na tarde desta quarta-feira, dia 25, para participar do Podcast Entrevista, onde falou da programação alusiva o aniversário do município.

Muito bem programado e recebido pelos munícipes e elogiado por quem esteve na cidade para comemorar o carnaval fora de época “Carnavassis”, Jerry vem sendo bem avaliado não no Município, mas, fora dele.

Apesar da pouca idade, apenas 38 anos, o gestor mostra entrosamento no meio político, fazendo com que tenha acesso em qualquer lado. Jerry falou do desafio em fazer uma festa alusiva aos 46 anos de fundação do Município, após uma pandemia.

Destacou as parcerias com as forças de segurança e o apoio que vem recebendo do Governo do Acre. “São várias obras que está mudando a cidade e aumentando a autoestima dos munícipes”, destacou.

Jerry também anunciou que quase R$ 3 milhões serão investidos em várias obras. Destacou as parcerias com parlamentares como Léo de Brito, Alan Rick, Vanda Milani, os senadores Sérgio Petecão e Milza, entre outros investimentos que estão por vir.

“É apenas um ano e meio de gestão. Temos muito a fazer pelo Município e não posso dizer que estou grato com esses apoios”, disse. Entrando no meio político, Jerry disse que atualmente, a política foi um pouco esquecida, principalmente nas bases e lamenta muito, por não oferecerem novos nomes deixando a entender que, o Acre necessita de ‘sangue novo’.

Foi perguntado ao prefeito, quem apoiaria para presidente, senador e governador neste ano. Ao vivo, Jerry disse que estará apoiando Lula da Silva para o executivo nacional e Jorge Viana, ambos sendo do seu partido que é filiado desde os 16 anos.

A surpresa, foi quando foi incisivo em dizer que irá apoiar para o governo do Acre, o atual governador, Gladson Cameli (PP), por entender que é um bom nome. “Encontrei no governador um grande aliando. Nunca me cobrou nenhum compromisso político e partidário de campanha e sempre tratou com alguém que busca o melhor por sua cidade e essa parceira e respeito mútuo, tem dado bons resultados…”, disse.

Também reconhece que o atual governo vem apoiando Assis Brasil, independente de bandeira partidária, e por isso, ainda choca algumas pessoas que não veem os resultados trazendo bem estar para todos de forma em geral.

Veja entrevista com o prefeito.



