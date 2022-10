Pela primeira vez, Saúde Itinerante Especializado leva atendimento aos 22 municípios do Acre

Passados 20 anos desde sua criação, o programa Saúde Itinerante Especializado conseguiu em 2022, pela primeira vez, levar suas ações a todos os municípios do Acre. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), encerrou as atividades do mutirão nesta sexta-feira e sábado, 21 e 22, nas unidades básicas de saúde Raimunda Porfirio e Maria Iza Viana, no Bujari.

Em parceria com a prefeitura do município, foram realizados mais de 1.300 atendimentos. Entre os serviços oferecidos, consultas de ginecologia e obstetrícia, pediatria, ortopedia, gastroenterologia e infectologia, além de procedimentos como ultrassonografias, endoscopia, elastografia hepática, PCCU (papanicolau), raio-x facial e atendimento em saúde bucal.

A paciente Maria Celina Pires, de 67 anos, foi em busca de atendimento odontológico por indicação da filha e agradeceu pela rapidez no acolhimento. “Era muita dor que eu estava sentido. O doutor me atendeu, passou o remédio, me deu alguns conselhos e acho que vou melhorar”, disse.

Saúde Itinerante Especializado em 2022

Com mais de oito mil pessoas beneficiadas e 30 mil atendimentos realizados em 2022, as ações do Saúde Itinerante Especializado contribuíram para a redução da demanda reprimida do Sistema único de Saúde (SUS), em todo o Acre.

“Pela primeira vez conseguimos completar os 22 municípios acreanos. Este ano tivemos ainda a odontologia especializada, com cerca de 1.400 procedimentos. O plano para a próxima gestão é fortalecer o programa e voltar mais vezes ao ano nos municípios, com atendimentos em saúde especializada”, afirmou a secretaria de Saúde, Paula Mariano.

Segundo a coordenadora do projeto, Rosemary Ruiz, “Sempre foi uma preocupação do governo e da secretária que esses atendimentos fossem realizados no local de residência dos pacientes. O objetivo agora é aprimorar os serviços para 2023”.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários