Pela segunda vez prefeitura leva Programa Saúde na Comunidade para moradores da Terra Alta

A informação publicada em um site de notícia da Capital do Acre, Rio Branco, de que um médico dava conta de um surto motivado pelo vírus do Covid-19, não condiz com a realidade, segundo a direção do hospital regional Raimundo Chaar e do Secretário de Saúde do município de Brasiléia, Francélio Barbosa.

A nota do médico Fabrício Lemos que resultou em uma matéria, dava conta que Brasiléia estaria com um surto do vírus – quantidades acima do normal de doenças contagiosas ou de ordem sanitária -, véspera das festividades de aniversário do município que acontece neste final de semana.

Segundo a direção do hospital regional em Brasiléia, três pessoas estão internadas e uma está em observação sem gravidade. Entre os dias 27 e 29, cinco casos foram confirmados e o médico, sequer teria feito contato com nenhuma autoridade sanitária do município para saber a veracidade da informação passada.

O Secretário de Saúde disse que; “jamais, nem o estado e nem o município seriam negligentes é irresponsável de omitir uma informação tão grave (…), só para se ter uma ideia, o setor de COVID do hospital regional se encontra fechado”, destacou.

No boletim informativo da Sesacre desta quarta (29), o Estado do Acre registrou nas últimas 24 horas, 9 (nove) casos de Coronavírus.

Foi reforçado que todas as medidas em relação aos cuidados e orientações estão sendo tomadas neste final de semana, quando Brasileia completa 112 anos de emancipação política e espera um volume de ao menos 35 mil pessoas para se divertirem.

